3 مسلسلات تكسب الرهان في النصف الثاني من رمضان.. محمد شاهين في «لام شمسية» يتصدر التريند.. و«الغاوي» و«قهوة المحطة» بالقائمة

شهد النصف الثاني من شهر رمضان، تألق الكثير من نجوم الفن، الذين فاجئوا الجميع بتألقهم وتقديم ادورا فنية بطريقة غير متوقعه وترصد"فيتو" من خلال السطور التالية ابرز الأعمال الفنية التي جذبت انظار الجمهور.

وكانت اول الأعمال التي تصدرت تريند جوجل، في النصف الثاني من شهر رمضان،مسلسل “لام شمسية” للفنان محمد شاهين عن شخصية “وسام”، التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل والذي يشارك فيه بجانب أمينة خليل، وأحمد السعدني، ويعرض حاليًّا ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وقال محمد شاهين خلال تصريحات تلفزيونية لـ برنامج “ET بالعربي”: “وسام هو مريض نفسي وضحية، لكل حاجة سبب واللي هو فيه أكيد فيه سبب له، ضحية لكن في نفس الوقت مذنب بكل الأشكال والطرق وما يفعله حرام شرعا ودينيا، الأطفال اللي بيحصل فيهم كده بيكبروا عندهم مشكلة كبيرة جدا ودي بتأثر على حياتهم كلها”.

أبطال مسلسل لام شمسية

ومسلسل لام شمسية يضم عددًا كبيرًا من النجوم، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، وتقوم فيه ياسمينا بدور زينة ابنة محمد شاهين ويسرا اللوزي في العمل.

مسلسل الغاوي في دراما رمضات 2025

أما مسلسل “الغاوي” يعتبر احد ابرز المسلسلات، التي وضعت بصمة عند الجمهور، وذلك بعد تالق الفنان احمد مكي، خلال ال١٥ حلقة الماضية.

وجسد مكي في المسلسل دور شمس، الذي تحدث الجمهور عن دوره وتقديم شخصية جديدة، والذي يحاول طوال حلقات المسلسل الكشف عن جرائم الخواجة «عمرو عبد الجليل»، وتقوم الجهات الأمنية ضمن احداث الحلقات بإلقاء القبض عليه لكن هو ومحاميه استطاعوا أن يحصلوا على إخلاء سبيل على ذمة القضية بمبلغ مالي.

فيما تصدر “مكي” تريند اليوتيوب، بعد بحث الجمهور عن المشاهد التي حققت ملايين المشاهدات.

مسلسل قهوة المحطة في دراما رمضان 2025

ويعتبر مسلسل “قهوة المحطة” من ابرز المسلسلات التي وضعت بصمة قوية خلال ماراثون دراما رمضان، بعد تالق الفنان بيومي فؤاد واحمد غزي، والذي نجح في خطف الأنظار بتألقه.

ويحكي المسلسل عن الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة سعيا وراء حلم الشهرة الذي يشغل خياله، إلا أنه يتعرض لكثير من المواقف التي تودي بحياته في النهاية ليجعل المشاهد أمام جريمة قتل غير معلومة الأركان وغير محدد فيها القاتل لتبدأ الأحداث في التصاعد في إطار تشويقي.

يذكر أن قهوة المحطة من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري وهو بطولة جماعية للنجوم أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد ورياض الخولي وهالة صدقي وانتصار وحسن ابو الروس وفاتن سعيد وعلاء مرسي وضياء عبد الخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان وأحمد ماجد وغيرهم الكثير.

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