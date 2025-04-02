صحة الجيزة تقدم نصائح للمواطنين قبل شراء الأسماك المملحة فى عيد الفطر

أعلنت محافظة الجيزة عن انتظام عمل فرق التفتيش الوقائية بكامل طاقتها طوال أيام العيد، مع تنفيذ حملات مكثفة على مصانع الحلوى وأماكن تخزين الأسماك المملحة، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدخل الفوري في حالة رصد أي مخالفات أو حالات تسمم غذائي.

تكثيف الرقابة على مصانع الحلوى والأسماك المملحة

وأكدت مديرية الصحة بالجيزة أن حملات التفتيش مستمرة على مدار الساعة، وتشمل المرور الدوري على محال بيع وتخزين الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة، بالإضافة إلى مصانع ومحلات الحلوى، لضمان تطبيق المعايير الصحية اللازمة ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات.

كما شددت المحافظة على ضرورة الالتزام بشروط التخزين والنظافة العامة، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية قبل بيعها للمستهلكين، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك الغلق الفوري للمحال غير الملتزمة والتحفظ على المنتجات الفاسدة.

تدخل فوري لمواجهة حالات التسمم الغذائي

ووجهت مديرية الصحة فرق الطوارئ بالتدخل السريع في حالة الإبلاغ عن أي حالات تسمم غذائي، مع توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وأقسام الطوارئ لاستقبال أي حالات طارئة وضمان سرعة التعامل معها.

توجيهات للمواطنين خلال العيد

ودعت المحافظة المواطنين إلى توخي الحذر عند شراء الأسماك المملحة والحلوى، والتأكد من شراء المنتجات من مصادر موثوقة تحمل شهادات صحية، كما ناشدتهم الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات غذائية عبر الخط الساخن لمديرية الصحة، لضمان التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الطوارئ الصحية خلال العيد، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية، ومنع أي ممارسات قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين، وأكدت المحافظة أن حملات التفتيش ستستمر طوال فترة العيد لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع المنتجات الغذائية.

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