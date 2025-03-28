نجح قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى مصر للطيران في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم ليفي بالفقرات العنقية متشعب ومحيط بالشريان السباتي الأيسر لمريض يبلغ من العمر 55 عامًا.

مستشفى مصر للطيران تنجح في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم ليفي لمسن

وقد تمكن الفريق الجراحي بقيادة عبد الله عبد العظيم ( استشارى جراحة المخ والأعصاب )، ومشاركة كلا من محمد إيهاب-رئيس قسم المخ والأعصاب بالمستشفى و أحمد عبد القادر و هيثم عبد الجواد من استخراج الورم بالكامل باستخدام الميكروسكوب مع الحفاظ علي الأنسجة الحيوية بموضع الجراحة.

وتم إرسال عينة لمعمل الباثولجي لاستكمال التشخيص، وأتبع ذلك استئصال للفقرة العنقية الخامسة بالحفار الجراحي ثم تركيب فقرة صناعية من الكربون وإعادة تثبيتها، وخرج المريض بعدها سليمًا معافي وبكامل قواه الحركية والحسية.

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