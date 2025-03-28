الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مستشفى مصر للطيران تنجح في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم ليفي لمسن

مستشفى مصر للطيران،
مستشفى مصر للطيران، فيتو
ads

 نجح قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى  مصر للطيران في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم ليفي بالفقرات العنقية متشعب ومحيط بالشريان السباتي الأيسر لمريض يبلغ من العمر 55 عامًا.

 

مستشفى مصر للطيران تنجح  في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم ليفي لمسن

 وقد تمكن الفريق الجراحي بقيادة عبد الله عبد العظيم ( استشارى جراحة المخ والأعصاب )، ومشاركة كلا من محمد إيهاب-رئيس قسم المخ والأعصاب بالمستشفى و أحمد عبد القادر و هيثم عبد الجواد من استخراج الورم بالكامل باستخدام الميكروسكوب مع الحفاظ علي الأنسجة الحيوية بموضع الجراحة.

 

 وتم إرسال عينة لمعمل الباثولجي لاستكمال التشخيص، وأتبع ذلك استئصال للفقرة العنقية الخامسة بالحفار الجراحي ثم تركيب فقرة صناعية من الكربون وإعادة تثبيتها، وخرج المريض بعدها سليمًا معافي وبكامل قواه الحركية والحسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر للطيران جراحة المخ والاعصاب استئصال ورم قسم جراحة المخ والاعصاب عملية جراحية العمود الفقري مستشفي مصر للطيران

مواد متعلقة

التعليم العالي: مواصلة الجهود لإعداد ملف التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي

خطة عمل مستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر‎‎

وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر

جامعة عين شمس تستقبل وفدا من جامعة العلوم التطبيقية بمدينة نيسا

التفاصيل الكاملة لإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة.. القاهرة وعين شمس ضمن القائمة.. توفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخبراء

كيف تضبط جرعات الدواء بعد العيد، نصائح القومي للبحوث لضمان فعالية العلاج (فيديو)

بيان هام من مصر للطيران للمسافرين على رحلات السودان

وزير التعليم العالي ينعى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

قبل ترويجها في العيد، ضبط كوكتيل مخدرات بـ 22 مليون جنيه

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في 5 انتصارات متتالية

الصحة تعلن مواعيد العمل بالوحدات والمكاتب الطبية خلال إجازة عيد الفطر

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن الرحمة والتراحم (فيديو)

منوعات

المزيد

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نحت الأفكار.. مأذون تحت الطلب في “إش إش” و”العتاولة 2” (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تاريخ الإسلام لا يعرف "حقوق المرأة"، علي جمعة يكشف لعبة الغرب

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن الرحمة والتراحم (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في 5 انتصارات متتالية

المزيد
الجريدة الرسمية