الأربعاء 02 أبريل 2025
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رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجيزة لمواجهة الحالات الطارئة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أعلنت محافظة الجيزة عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات مرضية طارئة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين على مدار الساعة.

وأكدت مديرية الصحة بالجيزة أنه تم تعزيز الفرق الطبية بالمستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة أي طوارئ. 

كما تم توجيه الأطقم الطبية برفع جاهزيتها والاستعداد لاستقبال الحالات المرضية المختلفة، مع التأكيد على سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

ودعت المحافظة المواطنين إلى التواصل مع الخطوط الساخنة الخاصة بالصحة في حال الحاجة إلى أي مساعدة طبية عاجلة، مؤكدة أن القطاع الصحي يعمل بكامل طاقته لضمان سلامة الجميع.

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الطوارئ الصحية بالجيزة، والتي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ، في ظل الظروف الحالية.

 

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المستلزمات الطبية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية محافظة الجيزة مستشفيات الجيزة مديرية الصحه

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