الجمعة 28 مارس 2025
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محافظات

محافظة قنا تواصل جهودها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات
إزالة التعديات

 نفّذت الوحدات المحلية بمراكز محافظة قنا، حملات مكثفة لإزالة البناء المخالف في مراحله الأولى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة واتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفة، وذلك في إطار تعزيز هيبة الدولة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

 

حملات الإزالة بمراكز المحافظة فى قنا

 ففي مركز قوص، قادت الوحدة المحلية، برئاسة حسين الزمقان ومعاونة نائبه فراج الوحش، حملة لإزالة تعديات شملت إقامة أعمدة وقواعد خرسانية على مساحة 2 قيراط وسهمين بناحية الخرانقة التابعة لقروية جراجوس، بالإضافة إلى تعدٍ بناحية عباسة التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي الكلالسة، وتم استخدام معدات الوحدة المحلية لتسوية المخالفات بالأرض، وإزالة تعديات بمساحة 7406 أمتار مربعة في حجازة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 12 قرار إزالة، منها 10 حالات صادرة من هيئة المساحة العسكرية وحالتان بقرارات فورية، وشملت التعديات إنشاء أسوار بالطوب الأبيض بارتفاعات تراوحت بين متر وثلاثة أمتار.

وفي مركز نجع حمادي، بقيادة تاج جلال أبو سداح رئيس الوحدة المحلية، استهدفت الحملات إزالة سور مخالف بالطوب الأبيض على مساحة 200 متر في منطقة حاجر طوخ - عزبة محمد أحمد، وسور آخر بناحية حاجر الزوايدة على مساحة 65 مترًا، حيث أزال المخالف البناء بنفسه، كما تمت إزالة قواعد خرسانية في قرية الشعانية على مساحة 80 مترًا مربعًا، مع إعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية وتعهد المخالف بعدم التكرار.

وفي منطقة حاجر الجبل، نفّذت الوحدة المحلية 20 قرار إزالة شملت تعديات على أراضي أملاك الدولة تمثلت في إنشاء أسوار بالطوب الأبيض بارتفاعات وصلت إلى ثلاثة أمتار.

من جانبه، شدّد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، على ضرورة عدم التهاون في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة من خلال رصد المخالفات في مهدها واتخاذ إجراءات حاسمة تجاهها، مؤكدًا أن أي تعدٍ سيتم التعامل معه بصرامة وفقًا للإجراءات القانونية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وعدم الانسياق وراء الشائعات حول إمكانية الحصول على استثناءات.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، دعمًا لتحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وتعزيز مصلحتهم.

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