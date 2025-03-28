الجمعة 28 مارس 2025
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محافظات

فوز طالبة بقنا بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية بمسابقة "مصر في عيون أبنائها"

هانى عنتر الصابر
هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا فوز الطالبة يارا أحمد منصور مدرسة حاجر قنا للتعليم الأساسي التابعة لادارة قنا التعليمية بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية في مسابقة (مصر في عيون أبنائها ) والتى نظمها توجيه عام التربية الفنية للعام الدراسي الحالي 2024- 2025م.

فوز طالبة قنائية بالمركز العاشر

أكد عنتر أن مثل هذه المسابقات  تمنح الطلاب فرص لعرض مواهبهم الرائعة وخلق شخصية تتسم بالتذوق للفن الراقى، وكيف يعبرون عن حبهم لمصر من خلال لوحاتهم، كلماتهم وأفكارهم، كما تهدف المسابقة إلى تنمية روح الانتماء لدى الأطفال، وتنمية وعي الأطفال بحضارة مصر وتاريخها وتشجيعهم على التعرف على تاريخ مصر العظيم.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة للطالبة الفائزة في المسابقة، مثمنًا جهود القائمين على تنفيذ تلك المسابقات بقيادة سمية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ هانم محمود موجه عام التربية الفنية ومعلمو التربية الفنية المشرفين على تنفيذ تلك المسابقات بالمدارس.

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