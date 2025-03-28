الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

تونس تطلب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا

وجه الاتحاد التونسي طلبا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، لمشاركة منتخب الشباب في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 لأقل من 20 عاما بعد إعلان منتخب كوت ديفوار، انسحابه.

تونس تطلب المشاركة في أمم إفريقيا 

وتوجه الاتحاد التونسي بخطاب للاتحاد الأفريقي "كاف" لإعلان طلبه بمنحه بطاقة المشاركة، بحسب إذاعة "موزاييك" التونسية اليوم.

وتخلت كوت ديفوار عن تنظيم البطولة ليمنح بذلك كاف، مصر تنظيم المسابقة بدلًا منها.

واستندت تونس في طلبها على أحقية منطقة شمال أفريقيا في الحصول على 3 بطاقات بصفتها المنطقة المنظمة للبطولة.

كان منتخب تونس للشباب حل في المركز الثالث بالدورة المؤهلة للمسابقة القارية خلف منتخب المغرب (المتصدر)، والمنتخب المصري (الوصيف)، الذي أصبح الآن مستضيف البطولة.

وتدور منافسات كأس أفريقيا للأمم لأقل من 20 عاما في الفترة بين 26 أبريل القادم و18 مايو المقبل، فيما تحصل المنتخبات الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي على بطاقات الصعود لكأس العالم المقررة في تشيلي خريف العام الحالي.

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