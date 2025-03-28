الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

من أجل مونديال الأندية.. الهلال يراقب نجم إنتر ميلان

نيكو باريلا،فيتو
نيكو باريلا،فيتو

كشفت تقارير إيطالية، أن نادي الهلال السعودي  الذي يشارك في كأس العالم للأندية 2025 ممثلا عن الكرة السعودية، يستهدف تدعيم صفوف الفريق، بلاعبين من الطراز الرفيع.


أفادت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن الهلال يراقب اللاعب نيكو باريلا مدافع إنتر ميلان، وعلى أتم استعداد لدفع 35 مليون يورو سنويا.

وتابعت الصحيفة أن الهلال يعرف لاعبي الدوري الإيطالي بصورة مميزة، إذ استقدم من قبل سيرجي سافيتش من نادي لاتسيو.

ولكن الصحيفة قالت إن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، لا يفكر في مغادرة النادي، ويستهدف الاستمرار لأطول فترة ممكنة تحت قيادة إنزاجي.

كما أن سعي اللاعب للتواجد في قائمة منتخب إيطاليا النهائية استعدادا لكأس العالم 2026، يمنعه من الانتقال لنادٍ خارج أوروبا.

ويعد باريلا أغلى لاعب إيطالي في الدوري الإيطالي حاليا، براتب سنوي يصل لـ 6.5 مليون يورو بحسب الصحيفة.

وأوقعت قرعة دور مجموعات البطولة، فريق الهلال بالمجموعة الثامنة إلى جانب: ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي

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