وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عدة حملات استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

حملة أمنية فى أكتوبر تضبط 200 ديلر مخدرات قبل عيد الفطر

وأسفرت جهودها عن ضبط 192 قضية ضُبط خلالهم 200 متهم وبحوزتهم مضبوطات أبرزها قرابة 13 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة – عدد من الأقراص المخدرة - 5 قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 50 سلاح أبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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