الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

الاتحاد العراقي يقيل كاساس بعد الخسارة أمام فلسطين بتصفيات المونديال

كاساس،فيتو
كاساس،فيتو

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرارًا بإنهاء عقد المدرب الإسباني خيسوس كاساس، مع المنتخب الوطني، بعد الهزيمة أمام فلسطين، في تصفيات كأس العالم.

وتلقى المنتخب العراقي خسارة مفاجئة أمام منتخب فلسطين، بنتيجة 2-1، في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب تقارير من شبكة بي إن سبورتس، فإن الاتحاد العراقي قد اتخذ قرار الإقالة بالفعل بعد هذه النتيجة المخيبة.

وبات منتخب العراق بحاجة لتحقيق نتائج معقدة في المباريات القادمة لضمان التأهل المباشر إلى كأس العالم، بعد أن تراجع للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الأردني صاحب الوصافة، وأربع نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة.

ويتطلع المنتخب العراقي إلى مباراتين حاسمتين خلال فترة التوقف في يونيو المقبل، إذ سيواجه كل من كوريا الجنوبية والأردن.

ويضمن المتصدر والوصيف من كل مجموعة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض الفريقان في المركزين الثالث والرابع الملحق العالمي.

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