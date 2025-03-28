الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

أبرز المعلومات عن كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

 أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إسناد مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.


ومن المقرر  أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025 يوم الأحد 27 أبريل 2025 والمباراة النهائية يوم 18 مايو 2025.

هذه البطولة هي بمثابة بطولة التأهل لكأس العالم تحت 20 سنة بتشيلي.

 

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، غانا، تنزانيا،أفريقيا الوسطى.

المجموعة الثانية: مصر، جنوب أفريقيا، المغرب، نيجيريا.

المجموعة الثالثة: السنغال، زامبيا، كينيا، سيراليون.

ويتاهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور ربع النهائي بجانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

وبعد ذلك، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم 2025، التي ستقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر.

وكان المنتخب المصري للشباب قد تأهل إلى كأس الأمم بعد احتلاله المركز الثاني خلف المنتخب المغربي، حيث أقيمت تصفيات بطولة شمال أفريقيا في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الماضي بمصر.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري للشباب معسكرًا بقيادة مدربه أسامة نبيه في 20 فبراير الجاري بمشروع الهدف استعدادًا للبطولة الأفريقية التي ستحتضنها مصر.

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