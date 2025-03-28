أبرز المعلومات عن كأس الأمم الأفريقية للشباب 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن إسناد مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.



ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025 يوم الأحد 27 أبريل 2025 والمباراة النهائية يوم 18 مايو 2025.

هذه البطولة هي بمثابة بطولة التأهل لكأس العالم تحت 20 سنة بتشيلي.

مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

المجموعة الأولى: كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، غانا، تنزانيا،أفريقيا الوسطى.

المجموعة الثانية: مصر، جنوب أفريقيا، المغرب، نيجيريا.

المجموعة الثالثة: السنغال، زامبيا، كينيا، سيراليون.

ويتاهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور ربع النهائي بجانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

وبعد ذلك، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى كأس العالم 2025، التي ستقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر.

وكان المنتخب المصري للشباب قد تأهل إلى كأس الأمم بعد احتلاله المركز الثاني خلف المنتخب المغربي، حيث أقيمت تصفيات بطولة شمال أفريقيا في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الماضي بمصر.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري للشباب معسكرًا بقيادة مدربه أسامة نبيه في 20 فبراير الجاري بمشروع الهدف استعدادًا للبطولة الأفريقية التي ستحتضنها مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.