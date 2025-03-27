الشباب والرياضة تعلن استضافة مصر لـ كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، موافقة الدولة المصرية على استضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، وبالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذه الخطوة في إطار حرص مصر على دعم كرة القدم الإفريقية واستضافة البطولات الكبرى، حيث تمتلك بنية تحتية رياضية متميزة وخبرة كبيرة في تنظيم الفعاليات القارية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن استضافة البطولة تعكس ثقة الاتحاد الإفريقي بقدرات مصر التنظيمية وإمكانات البنية التحتية الرياضية مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر كل سبل الدعم لضمان نجاح الحدث وخروجه بالصورة اللائقة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة.

من جانبه، يواصل منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه استعداداته المكثفة للمشاركة في البطولة في الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، حيث تعد محطة مهمة نحو التأهل إلى كأس العالم للشباب في تشيلي، والمقرر إقامته في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.

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