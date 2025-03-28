الجمعة 28 مارس 2025
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سياسة

بعد موافقة البرلمان، تعرف على قيمة الغرامات في قانون المسئولية الطبية

المسئولية الطبية،
المسئولية الطبية، فيتو

حسم مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المنقضي، قيمة الغرامات المقررة في قانون المسئولية الطبية.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

جاء ذلك الحسم بعدما مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.

عقوبات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسئولية الطبية 

وكانت المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض نصت على ان: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

تخفيض عقوبات الخطأ الطبي على الأطباء

واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.

نص تعريف الخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسئولية الطبية

وجاء تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ.

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