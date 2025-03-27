بعد موافقة البرلمان نهائيًّا.. أبرز تعديلات قانون المسئولية الطبية.. إلغاء الحبس الاحتياطي.. تخفيض قيمة الغرامات إلى 100 ألف جنيه.. واستحداث عقوبة لمواجهة البلاغات الكيدية

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الحالى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، نهائيا، وذلك بعدما نجح المجلس بالتنسيق مع باقى الجهات فى نزع فتيل الأزمة بالقانون من خلال حسم الخلافات المتعلقة بعدد من مواد مشروع القانون.

وجاء فى مقدمة تلك الخطوات، حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة، بشأن الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة.

حذف الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية

وجاء ذلك بالتوافق مع ما انتهت إليه لجنة الصحة بمجلس النواب، والذي جاء في تقريرها حذف المواد 28 و29 بمشروع قانون المسئولية الطبية.

إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في جرائم الخطأ الطبي

وكانت المادة (28) المحذوفة من مشروع قانون المسئولية الطبية تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".

إلغاء ضوابط أوامر صدور قرار الحبس الاحتياطي

كما وافق مجلس النواب على حذف المادة (29)، من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي كانت تنص على: تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.

عقوبة للبلاغ الكاذب فى مشروع قانون المسئولية الطبية

وجاء أيضا من أبرز تلك الخطوات، موافقة المجلس على إضافة مادة جديدة، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبي، وذلك بهدف طمأنة الأطباء ومقدمى الخدمة بشأن عدم استغلال القانون بشكل خاطئ ضدهم بهدف الابتزاز أو الكيدية.

عقوبة ضد البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي

وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.

تخفيض الغرامات المقررة بمشروع القانون

وجاءت موافقة مجلس النواب، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق، لتعد أيضا من أبرز الخطوات لحسم الخلافات بمشروع القانون.

عقوبات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسئولية الطبية

وكانت المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض نصت على ان: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

تخفيض عقوبات الخطأ الطبي على الأطباء

واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.

كما سبق تلك الخطوات، تعديل تعريف الخطأ الطبى بالشكل الذى تم التوافق عليه مع نقابة الأطباء.

إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم

واقترح النائب كريم بدر حلمى حذف عبارة "وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز" من البند 11 من المادة 1 بمشروع قانون المسئولية الطبية والتي تتعلق بالتعريفات.

نص تعريف الخطأ الطبي الجسيم بمشروع قانون المسئولية الطبية

وأصبح نص تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ.

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