كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما

أيام تفصلنا عن انطلاق “النسخة الـ 15” لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة التي تستضيفها المغرب 2025 بمشاركة 16 دولة خلال الفترة ما بين 30 مارس حتى 19 أبريل 2025.

وتعتبر نهائيات كأس الأمم الأفريقية بمثابة تصفيات لكأس العالم تحت 17 عاما 2025 التي ستقام في قطر في نوفمبر المقبل.

ملاعب كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة

تحتضن أربعة ملاعب مباريات البطولة، وهي:

ملعب البشير.. بمدينة المحمدية ويتسع لـ 12.000 متفرج. وحمل الملعب اسم البشير نسبة إلى أحد لاعبي شباب المحمدية خلال فترة الخمسينات والستينات.

ملعب العربي الزاولي.. في الحي المحمدي بالدار البيضاء، هو ثاني أكبر ملعب كرة قدم في الدار البيضاء بعد المركب الرياضي محمد الخامس، يتسع لـ 35000 مشجع، أسس عام 1990.

ملعب برشيد بالدار البيضاء.. يسع خمسة آلاف متفرج وهو حاضن يوسفية برشيد، النادي الرياضي.

ملعب العبدي بالجديدة.. معقل نادي الدفاع الجديدي هو ملعب يوجد بمدينة الجديدة تصل سعته إلى 15.000 متفرج، وتم تجديده مؤخرا.



موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة

وتنطلق فعاليات البطولة على ملعب البشير يوم السبت 30 مارس عندما يلتقي المغرب المضيف مع منتخب أوغندا.



جدول مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة

ويلتقى يوم الأحد 31 مارس منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب مصر في مباراة مثيرة بين الشمال والجنوب في الساعة الثامنة مساء.

وستقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة يوم الثلاثاء الموافق الأول من أبريل، حيث يتصدر منتخب السنغال حامل اللقب المباريات.

ويواجه حامل اللقب منتخب جامبيا على ملعب العبدي، فيما يواجه الصومال الذي يشارك للمرة الثانية في النهائيات مع منتخب تونس.

وفي المجموعة الرابعة يواجه منتخب مالي الذي احتل المركز الرابع في النسخة الماضية، منتخب أنجولا الذي يشارك لأول مرة في البطولة، فيما يتطلع بطل النسخة السابقة كوت ديفوار إلى تحقيق فوز في المباراة الافتتاحية ضد جمهورية أفريقيا الوسطى

مواعيد مباريات منتخب مصر

جنوب أفريقيا ضد مصر: 31 مارس (الجولة الأولى) - ملعب العربي الزاولي – العاشرة مساءً.

مصر ضد بوركينا فاسو: الخميس 3 أبريل (الجولة الثانية) - ملعب العربي الزاولي – السابعة مساءً.

الكاميرون ضد مصر: الأحد 6 أبريل (الجولة الثالثة) - ملعب البشير – السابعة مساءً.

تاريخ منتخب مصر مع بطولات الناشئين

توج منتخب مصر باللقب مرة وحيدة في 1997 منذ 28 عاما، كما عاد للمشاركة فيها لأول مرة منذ 2013.



بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 بدأت كمسابقة خروج المغلوب لتحديد المتأهلين لكأس العالم تحت 17 سنة 1985.

وكانت أول ثلاث نسخ منها في الفئة العمرية تحت 16 عامًا قبل أن يغير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" القواعد قبل نسخة 1991 من نهائيات كأس العالم.

وتعود أول نسخة من كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة في شكل النهائيات إلى عام 1995، عندما استضافت مالي 8 فرق وحصلت غانا على لقبها الأول بفوزها على نيجيريا 3-1 في النهائي.

وأقيمت نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة كل عامين منذ ذلك الحين، باستثناء عام 2021 عندما تم إلغاء البطولة بسبب جائحة كوفيد.

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