تحرير 33 محضرا للمنشآت الغذائية غير المستوفاة للاشتراطات الصحية بقنا

قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بالمراكز بحملات موسعة على أماكن تداول الأغذية وبالأخص أماكن تداول مخبوزات الأعياد وأماكن تداول الأسماك الطازجة والأسماك المملحة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وأسفرت تلك الحملات عن عدد من النتائج منها المرور على 283 منشأة غذائية مختلفة وتم أخذ 151 عينة من الأغذية المختلفة المعروضة بالأسواق وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير 33 محضرًا للمنشآت الغذائية غير المستوفاة للاشتراطات الصحية التي تؤثر في كفاءة الأغذية المعروضة بها طبقا لقرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967

كما تم تحرير 58 محضر للعاملين بتداول الأغذية لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية لتداول الأغذية وعدم حملهم لشهادات صحية سارية تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية وأنهم غير حاملين لجراثيمها طبقا لقرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 1967.

كما تم تحرير 7 محاضر لعرض أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية

كما تم إعدام 163 كجم أغذية و62 لترًا من العصائر والزيوت والأغذية الأخرى المختلفة وذلك لتغيرها فى الخواص الطبيعية.

فرق مراقبة الأغذية بقنا

وخلال نشاط فرق مراقبة الأغذية تم التوصية بغلق 21 منشأة غذائية لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة وتم مخاطبة جهات الاختصاص فى ذلك

هذا وتناشد إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي منتجات غذائية أو أماكن لتداول الأغذية يُشتبه فى عدم استيفائها للاشتراطات الصحية.

وذلك ضمن استعدادات المديرية لعيد الفطر المبارك مراقبة الأغذية بصحة قنا تشدد الإجراءات الصحية علي منافذ الأغذية بالمحافظة،وانطلاقًا من مسؤولية الإدارة العامة للشؤون الوقائية وإدارة مراقبة بضرورة توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين وتشديد إجراءات الرقابة الصحية التى تقوم بها إدارة مراقبة الأغذية ومكاتب مراقبة الأغذية بالمراكز للرقابة على الأغذية فى جميع مراحل تداولها والتأكد من وصول عذاء آمن لكل المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وتعليمات الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا وإشراف الدكتور خالد الزمقان مدير عام الشئون الوقائية والدكتور أحمد دنقل مدير إدارة مراقبة الأغذية وبإشراف السادة مراقبى الأغذية بالمديرية رجائي رشدى كامل محمد عبد العال محمد محمد رضوان شحات ومفتشي ومراقبي الأغذية بالإدارات الصحية.

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