الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

النني يقود الجزيرة الليلة أمام خورفكان بالدوري الإماراتي

محمد النني
محمد النني

يحل فريق الجزيرة المحترف ضمن صفوفه محمد النني لاعب منتخب مصر ضيفًا على خورفكان في الثامنة مساء اليوم الجمعة بملعب "صقر بن محمد القاسمي"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإماراتي.

ويحتل الجزيرة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 30 نقطة، بينما يحتل خورفكان المركز التاسع برصيد 24 نقطة. 

ويدخل الجزيرة مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حجز مقعده في نهائي كأس الرابطة الإماراتية المحدد له 19 أبريل المقبل ضد شباب الأهلي، وذلك بعدما تفوق على الوصل بنتيجة 3 – 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور نصف النهائي. 

وينافس الجزيرة على بطولة كأس رئيس دولة الإمارات، حيث يلتقي فى الثاني من أبريل المقبل مع الشارقة ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما سيلعب الوصل مع شباب الأهلي.

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أرقام محمد النني محمد النني الجزيرة الاماراتي

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