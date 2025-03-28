التفاصيل الكاملة لعودة الفنانة دنيا بطمة للغناء من جديد

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بقرار العودة إلى الساحة الغنائية رسميًا مجددًا، بعد غيابها لأكثر من نحو عام، بسبب قضاء عقوبة السجن في القضية الشهيرة "حمزة مون بيبي"

وأعلنت دنيا بطمة اعتزامها طرح أغنية جديدة باللهجة المغربية قريبًا، مؤكدة أن العمل سيحمل توزيعات وإيقاعات موسيقية جديدة لمواكبة تطور الأغنية المغربية، ما يعكس رغبتها بشأن التنوع الغنائي، على حد قولها.

ورفضت دنيا الإفصاح عن عنوان العمل الغنائي الجديد لها، موضحة أن الأغنية من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد وتوزيع مراد المدني بمشاركة العازف المغربي ياسين حكيم بنفضول.

كما انتهت دنيا من تسجيل عملها الغنائي الجديد في أحد الاستوديوهات بمدينة "الدار البيضاء" قبل أيام قليلة، تمهيدًا لتصويرها بطريقة الفيديو كليب، لطرحها على قناتها الرسمية على "يوتيوب" وصفحاتها الرسمية عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

من جهة أخرى، تُطل الفنانة دنيا بطمة على جمهورها للمرة الأولى في حفل غنائي عقب خروجها من السجن، يوم 4 أبريل/نيسان المقبل، بالقاعة المغطاة في المركب الرياضي محمد الخامس.

وكانت دنيا بطمة قد بدأت في الترويج لمشروعاتها وأعمالها الفنية الجديدة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن اشتياقها للجمهور، معلنة الاستعداد للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية، بعد غياب أكثر من نحو عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.