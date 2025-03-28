الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة لعودة الفنانة دنيا بطمة للغناء من جديد

الفنانة دنيا بطمة
الفنانة دنيا بطمة

 فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بقرار العودة إلى الساحة الغنائية رسميًا مجددًا، بعد غيابها لأكثر من نحو عام، بسبب قضاء عقوبة السجن في القضية الشهيرة "حمزة مون بيبي"

وأعلنت دنيا بطمة اعتزامها طرح أغنية جديدة باللهجة المغربية قريبًا، مؤكدة أن العمل سيحمل توزيعات وإيقاعات موسيقية جديدة لمواكبة تطور الأغنية المغربية، ما يعكس رغبتها بشأن التنوع الغنائي، على حد قولها.

ورفضت دنيا الإفصاح عن عنوان العمل الغنائي الجديد لها، موضحة أن الأغنية من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد وتوزيع مراد المدني بمشاركة العازف المغربي ياسين حكيم بنفضول.


كما انتهت دنيا من تسجيل عملها الغنائي الجديد في أحد الاستوديوهات بمدينة "الدار البيضاء" قبل أيام قليلة، تمهيدًا لتصويرها بطريقة الفيديو كليب، لطرحها على قناتها الرسمية على "يوتيوب" وصفحاتها الرسمية عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

من جهة أخرى، تُطل الفنانة دنيا بطمة على جمهورها للمرة الأولى في حفل غنائي عقب خروجها من السجن، يوم 4 أبريل/نيسان المقبل، بالقاعة المغطاة في المركب الرياضي محمد الخامس.

وكانت دنيا بطمة قد بدأت في الترويج لمشروعاتها وأعمالها الفنية الجديدة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن اشتياقها للجمهور، معلنة الاستعداد للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية، بعد غياب أكثر من نحو عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استوديو التواصل الاجتماعي التفاصيل الكاملة الدار البيضا الفنانة المغربية دنيا بطمة الفنانة المغربية الفنانة دنيا بطمة المركب الرياضي محمد الخامس

مواد متعلقة

استديوهات مارفل تعلن ظهور 15 شخصية خارقة في فيلم "Avengers: Doomsday"

أبطال فيلم «سيكو سيكو» يحتفلون بالعرض الخاص السبت المقبل

الأكثر قراءة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًّا

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

أخبار مصر: بالدليل حسم أول أيام عيد الفطر، لحظة اقتحام مقطورة شرفة منزل بالقليوبية، نداء سوداني للفارين من الحرب

دوري أبطال أفريقيا، موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية بخليجى السويس والعقبة

تتجاوز 1.7 مليون جنيه، أرخص شقة بمشروع فالي تاورز بمبادرة بيتك في مصر

منوعات

المزيد

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

حديث ترامب لسفيرة السعودية في واشنطن بحفل الإفطار يثير تفاعلا (فيديو)

أطباء يحذرون من خطأ شائع في تناول الأدوية يقتل الآلاف سنويا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

31 ألف دولار سعر طن القصدير عالميًا اليوم الجمعة

إيهاب: الذهب سيشهد ارتفاعا بسبب قرارات ترامب الأخيرة

24 جنيها سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الفرنسي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح سمرقند وسبب قتال قتيبة بن مسلم مع جنوده متخفيا

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالصحة الجيدة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية