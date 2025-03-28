الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق هائل بمطعم شهير في المعادي

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 انتدبت نيابة المعادي الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق هائل شب داخل مطعم شهير، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنوا من منع امتداد النيران ونجحوا في إخماد الحريق.

نشوب حريق مطعم شهير بالمعادي 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بشارع 9 بمنطقة ثكنات المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد إلى باقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.
 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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