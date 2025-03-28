الجمعة 28 مارس 2025
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ثقافة وفنون

فيديو طريف لكزبرة مع عمرو سعد على طريقة "سيد الناس"

عمرو سعد وكزبرة
عمرو سعد وكزبرة

 فاجئ الفنان الشاب أحمد بحر الشهير بكزبرة، جمهوره بفيديو مع عمرو سعد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر  كزبرة خلال الفيديو وهو يمازح عمرو سعد على طريقة مسلسل سيد الناس، وعلق كزبرة: "إحنا بنتكلم كدا ليه".

ومسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، سلوى عثمان، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم. 

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أحمد بحر أحمد رزق أحمد زاهر التواصل الاجتماع ابي التواصل الاجتماعي

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