رسالة خاصة من أصالة لكندة علوش احتفالا بعيد ميلادها

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة مؤثرة للفنانة كندة علوش بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وأنتِى حلوة وجمالك يوم عن يوم بيزيد لأنّك إنسانة من نوع خاص فيكي كلّ صفات الرقيّ والفهم وسعة الصدر وفيكي إيمان حقيقي ماشفت بحياتي إله مثيل ماشفتك يوم اشتكيتي من وجع أو منَّ خذلان العطاء عندك ماله حدود ومابتعاتي ومابتتوقعي وبتبني مكانتك بالتجاوز وبتلاقي لكلّ تقصير تبرير وأنا جدًّا محظوظه بصداقتك وبفتخر فيكي وممتنّه للأمان اللي غمرتيني فيه بإنك دائمًا موجوده بحياتي بأيّ وقت بحتاجك فيه كلّ سنه وأنتِ ستّ الستّات وبدعي لك تشوفي كلّ الخير والصحّه وتفرحي بعيلتك الرائعه ويخليلك حبيبك عمّوره وولادك القمرات وتضلّي الخير والفرح والطمأنينة بحياة كلّ حبايبك ياأختي، الصديقة الغالية كنده الحبيبة”.

واحتفل الفنان عمرو يوسف، بعيد ميلاد زوجته الفنانة كندة علوش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وهنأ عمرو يوسف، زوجته كندة، وكتب: “كل سنة وانتي طيبة وحلوة وعسل.. كل سنة وانتي حبيبة قلبي”.

أحدث أفلام كندة علوش

تستعد منصة نتفلكيس لطرح فيلم “نزوح” من بطولة الفنانة كندة علوش، يوم 31 من الشهر الجاري.

تفاصيل فيلم نزوح

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، ومن بطولة كندة علوش، وسامر المصري، وهالة زين، ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم.

تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

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