القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي فى الدوري الإيطالي

تقام اليوم مباراة إنتر ميلان وأودينيزي التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي، على ملعب جوزيبي مياتزا.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق خلال مباراته المنتظرة أمام أودينيزي في تحقيق الفوز وحصد نقاط من أجل الحفاظ على اعتلائه لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي والاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري.

أما أودينيزي الذي يدخل المباراة أملًا في الخروج بنتيجة إيجابية من أجل تعديل مركزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي

شبكة قنوات “أبو ظبي الرياضية” هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والقنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي هي قناة “AD Sports Premium 1”.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في مباراة من الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي للموسم الحالي، هو يوم الأحد الموافق الثلاثين من مارس 2025.

وستُقام المباراة على ملعب “جوزيبي مياتزا” معقل إنتر ميلان في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي فريق إنتر ميلان في المركز الأول محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 64 نقطة، حصدها من 29 مباراة خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي حقق الفوز في 19 وتعادل في 7 لقاءات وخسر 3 أخرى.

بينما يحتل فريق أودينيزي المركز العاشر ضمن جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 40 نقطة، بعد مرور 9 جولة من الدوري، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 7 وخسر 11 لقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.