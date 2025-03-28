الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي فى الدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان

تقام اليوم مباراة إنتر ميلان وأودينيزي التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي، على ملعب جوزيبي مياتزا.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق خلال مباراته المنتظرة أمام أودينيزي في تحقيق الفوز وحصد نقاط من أجل الحفاظ على اعتلائه لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي والاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري.

أما أودينيزي الذي يدخل المباراة أملًا في الخروج بنتيجة إيجابية من أجل تعديل مركزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي 
شبكة قنوات “أبو ظبي الرياضية” هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والقنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي هي قناة “AD Sports Premium 1”.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي
موعد مباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي في مباراة من الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي للموسم الحالي، هو يوم الأحد الموافق الثلاثين من مارس 2025.

وستُقام المباراة على ملعب “جوزيبي مياتزا” معقل إنتر ميلان في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي فريق إنتر ميلان في المركز الأول محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 64 نقطة، حصدها من 29 مباراة خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي حقق الفوز في 19 وتعادل في 7 لقاءات وخسر 3 أخرى.

بينما يحتل فريق أودينيزي المركز العاشر ضمن جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 40 نقطة، بعد مرور 9 جولة من الدوري، فاز في 11 مباراة، وتعادل في 7 وخسر 11 لقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتر ميلان أودينيزي الدروي الايطالي

مواد متعلقة

إنتر ميلان يجهز 70 مليونًا لضم نجم مانشستر يونايتد

التشكيل الرسمي لمباراة أتالانتا ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًّا

أخبار مصر: بالدليل حسم أول أيام عيد الفطر، لحظة اقتحام مقطورة شرفة منزل بالقليوبية، نداء سوداني للفارين من الحرب

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

تتجاوز 1.7 مليون جنيه، أرخص شقة بمشروع فالي تاورز بمبادرة بيتك في مصر

دوري أبطال أفريقيا، موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقناة الناقلة

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية بخليجى السويس والعقبة

تشكيل الزمالك الأقرب لمباراة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر

منوعات

المزيد

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

حديث ترامب لسفيرة السعودية في واشنطن بحفل الإفطار يثير تفاعلا (فيديو)

أطباء يحذرون من خطأ شائع في تناول الأدوية يقتل الآلاف سنويا

صخرة غريبة على المريخ تحير العلماء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

31 ألف دولار سعر طن القصدير عالميًا اليوم الجمعة

إيهاب: الذهب سيشهد ارتفاعا بسبب قرارات ترامب الأخيرة

24 جنيها سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الفرنسي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالصحة الجيدة والرزق الوفير

حدث في 28 رمضان عام 208 هـ، وفاة السيدة نفيسة حجت 30 مرة راجلة وختمت القرآن في قبرها

المزيد
الجريدة الرسمية