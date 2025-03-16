الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أتالانتا ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا، مساء اليوم الأحد، بملعب جيويس، لحساب الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وقرر إنزاجي الاعتماد على كارلوس أوجوستو كظهير أيسر ليعود باستوني إلى مركزه الرئيسي كمدافع، بعد تعافي الأول من إصابته، كما يعود الحارس سومير لتشكيل الإنتر بالدوري بعد غيابه لإصابة في اليد خلال المباريات الماضية.

فيما يتواجد الثنائي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، في الخط الهجومي للنيراتزوري.

ترتيب إنتر ميلان وأتالانتا 

ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.

تشكيل إنتر ميلان أمام أتالانتا 

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، تشالهانوجلو، ميخيتريان، أوجوستو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

تشكيل أتالانتا ضد إنتر ميلان 

حراسة المرمى: كارنيسيكي.

خط الدفاع: ديميسيتي، هين، كولاسيناك.

خط الوسط: بيلانوفا، دي رون، إيدرسون، زاباكوستا، بازاليتش.

خط الهجوم: ريتيجي، أديمولا لوكمان.

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إنتر ميلان أتالانتا سيموني انزاجي الدوري الإيطالي

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