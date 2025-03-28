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رياضة

أول تعليق من فليك بعد ثلاثية أوساسونا في الليجا

برشلونة وأوساسونا،
برشلونة وأوساسونا، فيتو

تحدث هانز فليك مدرب برشلونة، على انتصار فريقه بثلاثية نظيفة أمام أوساسونا في الليجا، مؤكدًا أهمية الفوز رغم الصعوبات التي واجهها الفريق.

ورفع البارسا رصيده إلى 63 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

وقال فليك في تصريحات عقب اللقاء لشبكة DAZN "نحن في أفضل لحظاتنا، لكن الطريق لا يزال طويلًا".

وتابع "هناك 10 مباريات متبقية، لكن حاليا نحن متقدمون بفارق 3 نقاط، ولكن علينا الاستمرار بنفس القوة".

تفاصيل إصابة داني أولمو

وبخصوص إصابة داني أولمو، أوضح فليك "إنه يعاني من إصابة، وجدول المباريات مزدحم، وهذا يعني أنه سيغيب عن بعض اللقاءات، وهذا أمر مؤسف".

كما أشاد بعقلية لاعبيه رغم التقدم في النتيجة، منوها "حتى بعد التقدم 3-0، لعبنا بروح قتالية عالية، وأنا فخور بذلك".

وزاد "لم يكن موعد المباراة مناسبًا لنا، لكننا قدمنا أداءً جيدًا. ومع ذلك، دفعنا الثمن بإصابة أولمو، وهو أمر مؤلم بالنسبة لنا".

وتطرق فليك إلى تألق جافي، الذي استلم شارة القيادة من بيدري، قائلًا "جافي قدم مباراة رائعة. لم يكن الأمر سهلًا بالنسبة إليه بعد العودة من الإصابة".

وأتم "جافي لاعب محترف وتدرب في لا ماسيا، ويركز دائمًا. أنا سعيد به، لأنه انتظر فرصته طويلًا على مقاعد البدلاء، لكنه استغل الفرصة اليوم وأدى بشكل مميز".

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