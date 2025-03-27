منتهي الصلاحية الحلقة 13، خطة جديدة من صالح للتوسع في المراهنات ومنى ترفض الزواج عرفيا من أيمن

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 13، تضمنت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، تطورات مثيرة، حيث يوسع "صالح" نشاطه في عالم المراهنات بخطة خطيرة للغاية.

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 13

ويقوم صالح بمعاونة شرقاوي وصديقه "ديشا" بدور تطبيق المراهنات وذلك عبر التليجرام من خلال جروبات أنشأوها بغرض جمع المراهنين والتواصل معهم للرهان على المباريات، كما يقومون بتوسعة دائرة الزبائن واستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل جذب المتابعين للمراهنة معهم.

كما يفتتح "صالح" كافيه بغرض تبرير المبالغ الكبيرة التي يكسبها من المراهنات، ويعمل معه في الكافيه أيضا شرقاوي وديشا و"منى" شقيقة شرقاوي، والتي ترفض عرض "أيمن" بالزواج عرفيًّا منه، كما تترك العمل معه بحجة مرض جدتها ومكوثها معها فترات طويلة.

وفي نهاية الحلقة، يذهب صالح إلى طليقته رانيا رفقة ابنته "فرح" ويصالحها ويطلب منها أن يعودا معًا من جديد، وتنتهي الحلقة على ذلك.

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