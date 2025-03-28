منتخب الناشئين يفوز على سيراميكا 1/2 وديا

فاز المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة على فريق سيراميكا كليوباترا مواليد 2008 بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس بمركز المنتخبات الوطنية وذلك في ختام المرحلة الأولى من معسكره المفتوح الذي انطلق الإثنين الماضي في إطار استعدادات المنتخب لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية.



وكان المنتخب خاض أولى مبارياته الودية مساء أمس الأول الأربعاء، وفاز على فريق زد مواليد 2008 بنتيجة 1/4.



وتنطلق اليوم الجمعة المرحلة الثانية من المعسكر بضم 27 لاعبًا من أندية "بيراميدز وفاركو والاتحاد السكندري وطنطا وبتروجيت والعبور"، ويختتم المعسكر غدًا السبت بمباراة ودية ثالثة وأخيرة مع فريق بتروجيت مواليد 2008.



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