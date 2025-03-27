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رياضة

منتخب مصر تحت 16 سنة يلتقي سيراميكا وبتروجت وديا

منتخب 2009، فيتو
منتخب 2009، فيتو

منتخب 2009، يواصل المنتخب الوطني تحت 16 سنة بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف معسكره التدريبي الذي انطلق مساء الإثنين الماضي ضمن استعدادات المنتخب لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي المنتخب فريق سيراميكا كليوباترا مواليد 2008 وديا مساء اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، ويختتم المعسكر بمواجهة بتروجت 2008 مساء السبت المقبل، وكان المنتخب خاض أولى مبارياته الودية مساء أمس الأربعاء، وفاز على فريق زد تحت 17 سنة 1/4.

وحرص الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف على تقسيم المعسكر التدريبي المقام على ملاعب المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة السادس من إكتوبر على مرحلتين وفقًا لجدول زمني وضعه الجهاز الفني وبدأت المرحلة الأولى من 24 مارس وحتى الخميس 27 مارس والمرحلة الثانية في يومي الجمعة  والسبت من الشهر نفسه.

وشهدت المرحلة الأولى تواجد 25 لاعبًا من أندية " زد والأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود وغزل المحلة والقناة ومودرن سبورت وإنبي وسموحة والنصر الإماراتي " على أن تشمل المرحلة الثانية تواجد 27 لاعبًا بإضافة لاعبي أندية " بيراميدز وفاركو والاتحاد السكندري وطنطا وبتروجيت والعبور".

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة كلا من، حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، عبد الستار صبري مدربًا عامًا، كريم أيمن مدربًا مساعدًا، أمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، شادي الشريف مديرًا اداريًا، محمد أكمل طبيبًا للفريق، شادي الجيلاني محللًا للأداء، وجيه حسن عامل مهمات.

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