منتخب الإسكندرية يتوج ببطولة المناطق مواليد 2005

بطولة منتخبات المناطق، توج منتخب الإسكندرية بطلا لبطولة المناطق مواليد 2005 بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب المنيا بنتيجة 1/3 وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس بملعب مركز المنتخبات الوطنية وأداره الحكم عدي إبراهيم وعاونه المساعدان إسلام اللبيني وحسين هاني.



سجل الأهداف خالد ربيع، بلال طارق، يوسف سامي لمنتخب الإسكندرية، فيما سجل رجب كاباكا هدف منتخب المنيا الوحيد.



حضر المباراة الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم الذى سلم كأس البطولة لمنتخب الاسكندرية وأوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية وجهاد جريشة عضو اللجنة لمتابعة أداء طاقم الحكام.

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