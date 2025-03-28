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موعد عيد الفطر المبارك فلكيًّا

موعد عيد الفطر المبارك،
موعد عيد الفطر المبارك، فيتو
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موعد عيد الفطر المبارك، يستطلع  المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية هلال شهر شوال يوم السبت المقبل، وذلك من خلال لجان مشتركة مع دار الإفتاء المصرية فى أكثر من مكان.

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ووفقا للحسابات الفلكية التى أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية فإن شهر رمضان عدته 29 يومًا، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025، وتكون صلاة العيد فى تمام الـ6:13 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى.

 

رؤية هلال شوال

وكان قد أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية بيانا عن رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٦ هـ، حيث يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت ٢٩ من رمضان ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٩ م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (۱۲-۹) دقيقة أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين ١٩:٣ دقيقة  .

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ 7 دقائق.

وبذلك تكون غرة شهر شوال ١٤٤٦ هـ فلكيًا يوم الأحد ٢٠٢٥/٣/٣٠ م  وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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