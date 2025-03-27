على رأسهم محمد صلاح وفينيسيوس، 6 نجوم عالميين مطلوبين في الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن هناك 6 نجوم عالميين، على دائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي، خلال صيف 2025 وقبل انطلاق الموسم المقبل.

ونجحت أندية دوري روشن، في استقطاب العديد من النجوم خلال الموسمين الأخيرين، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما.

محمد صلاح على رأس النجوم العالميين المطلوبين في الدوري السعودي

وقالت صحيفة "اليوم" نقلًا عن الصحفي الإنجليزي بن جاكوبس، إن لجنة الاستقطاب في الدوري السعودي تستهدف ضم 6 نجوم في الميركاتو المقبل، يتقدمهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، مما يتيح له الانتقال لأي فريق مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقد ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى الهلال.

وقد ينضم محمد صلاح إلى الدوري السعودي رفقة زميله الأوروجوياني داروين نونيز، حيث يعيش أيامًا صعبة في ليفربول، في ظل الغضب الجماهيري ضده بسبب إضاعة الفرص السهلة، ليربطه التقرير بالانتقال للدوري السعودي.

كما تضم القائمة، البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، والذي أكدت تقارير صحفية أنه تلقى عرضًا للانتقال إلى الدوري السعودي مقابل الحصول على مليار يورو على مدار 5 سنوات.

وبالإضافة إلى ذلك، يظهر ضمن القائمة، البرازيلي جابرييل ماجاليس مدافع آرسنال، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية.

القائمة ضمت أيضًا لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين الذي فقد مكانته في مانشستر سيتي مؤخرًا، وأكدت تقارير أن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، يرغب في رحيله عقب نهاية الموسم الجاري.

وأخيرًا يظهر اسم الجناح الغاني محمد قدوس، الذي أكد بن جاكوبس، أن النصر يجهز عرضًا قيمته 84 مليون إسترليني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قادمًا من وست هام.

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