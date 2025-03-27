أول رد من أبو ريدة بشأن عدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة

أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن أزمة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك جاءت بسبب ضيق الوقت، مشددًا على أن الاتحاد لم يتجاهل الطلب، لكنه لم يكن قادرًا على تنفيذه في الفترة الزمنية المتاحة.

وقال أبو ريدة في حديثه مع الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: أنه لا توجد أي نية لتجاهل طلبات الأندية في ما يخص استقدام حكام أجانب، لكنه أوضح أن الإجراءات الرسمية لاستقدام الحكام من الخارج تتطلب وقتًا كافيًا، خصوصًا أن الحكام المطلوبين يجب أن يكونوا من النخبة، ولهم خبرات دولية، وأداروا عددًا كبيرًا من المباريات المحلية والدولية.



وأضاف: أحترم كل الآراء، لكن البعض قد لا يدرك نظام مخاطباتنا مع الاتحادات الخارجية لاستقدام حكام أجانب، ولا يمكننا ببساطة اختيار أي حكم دون المستوى، فهناك معايير محددة يجب أن تتوفر في الحكم المستقدم، من بينها إدارته لعدد معين من المباريات الدولية والمحلية".

وأردف: "هذا الأمر يتطلب تنسيقًا مسبقًا ووقتًا مناسبًا، وهو ما لم يكن متاحًا في حالة القمة الأخيرة".

وأكمل: أن لم يتأخر في تلبية طلبات سابقة للأندية في ما يتعلق بالحكام الأجانب، مشيرًا إلى أن الثقة بالحكام المصريين ضرورية، وأنه من غير المنطقي المطالبة باستقدام حكام أجانب لكل مباراة كبرى ثم التساؤل عن سبب غياب الحكام المصريين عن المحافل الدولية.

وأوضح: أن هيئته استجابت لمطالب الأندية من خلال جلب الكولومبي أوسكار رويز، أحد أبرز خبراء التحكيم في العالم، لقياد لجنة الحكام، وهو يعمل حاليًّا على تطوير المنظومة بالكامل.

ونفى أبو ريدة وجود أي خلافات بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، مؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين تسير وفق اللوائح، وأن الاتحاد يدير الأمور بشفافية كاملة، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك هو الارتقاء بالكرة المصرية.

واختتم أبو ريدة حديثه بتأكيد أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعمل بشفافية وحياد كامل، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل نشر أي أخبار تخص الاتحاد، مؤكدًا أن الاتحاد مستعد دائمًا للرد على أي استفسارات من الأندية أو الإعلاميين.

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