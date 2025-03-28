الجمعة 28 مارس 2025
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حوادث

استدعاء قائد حافلة مدرسية تعرض للضرب على يد سائق توك توك بالزيتون

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أمرت نيابة الزيتون باستدعاء قائد حافلة مدرسية تعرض للضرب على يد سائق توك توك وتكسير زجاج الحافلة بدائرة قسم شرطة الزيتون لسماع أقواله. 


البداية  كانت عندما رصد رجال مباحث القاهرة مقطع فيديو يظهر فيه سائق "توكتوك"، وهو ممسك بيده عصا خشبية ويعتدي بها على سائق أتوبيس مدرسة، أثناء نقله تلاميذ، أعلى كوبري سنان في منطقة الزيتون بالقاهرة.

ونشب خلاف بين الطرفين بسبب أولوية المرور، على إثره أمسك سائق “توكتوك” عصا خشبية، ولوح بها قاصدًا إرهاب سائق الأتوبيس، واعتدى عليه بالسب، وحطم “مرايا الأتوبيس” مما أثار رعب الأطفال داخله، وتسبب في تعطيل حركة المرور.


وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم وتم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة الزيتون مباحث القاهرة منطقة الزيتون

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