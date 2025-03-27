في اتصال هاتفي، ملك البحرين يطمئن على صحة شيخ الأزهر ويدعو له بالشفاء ويهنئه بعيد الفطر

تلقَّى فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اتصالًا هاتفيًّا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، للاطمئنان على صحة فضيلته بعد تعرضه لوعكة صحية، داعيًا المولى عز وجل لفضيلته أن يشفيه، وأن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية، وأن يحفظه للإسلام والمسلمين، كما هنأ جلالته شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.



ملك البحرين يطمئن على صحة شيخ الأزهر ويدعو له بالشفاء العاجل ويهنئه بعيد الفطر المبارك

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاتصال، عن تقديره واعتزازه بهذا الموقف النبيل من رجل المروءة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيدًا بجهود جلالته المخلصة في ترسيخ قيم الحوار والسلام والتعايش الإنساني، كما هنَّأ فضيلته جلالة الملك وشعب البحرين الطيب بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يُديم على مملكة البحرين وأهلها الأمن والاستقرار والازدهار.

ملك البحرين يؤكد أهمية جهود شيخ الأزهر في توضيح الصورة الحقيقيَّة للإسلام

من جانبه، أكَّد ملك البحرين أهمية جهود شيخ الأزهر في توضيح الصورة الحقيقيَّة للإسلام، ونشر قيم السلام العالمي والأخوَّة الإنسانية، وجهوده من أجل لم شمل الأمة وتوحيد صفها.

ودعا الطرفان المولى عز وجل أن يحفظ الله أبناء الشعب الفلسطيني، وأن يفرِّج كربهم، وأن يُعيد الله العيد على الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالسلام والخير والأمن والأمان.

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