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أخبار مصر

ملك البحرين يستقبل شيخ الأزهر ويؤكد دوره في خدمة قضايا الأمة وتعزيز قيم التضامن

شيخ الأزهر وملك البحرين
شيخ الأزهر وملك البحرين

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، في قصر الصخير الملكي، فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمناسبة زيارة فضيلته للبلاد، للمشاركة في مؤتمر "الحوار الإسلامي ـ الإسلامي" تحت شعار" أمة واحدة ومصير مشترك".

ملك البحرين يستقبل شيخ الأزهر ويؤكد دوره في خدمة قضايا الأمة وتعزيز قيم التضامن والتلاحم
 

ورحب ملك البحرين بفضيلة الإمام الأكبر، ومشاركته في هذا المؤتمر الإسلامي المبارك، متمنيًا لفضيلته التوفيق والسداد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، بما يخدم قضايا الأمة، ويعزز قيم التضامن والتلاحم والتكاتف في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشاد ملك البحرين بالجهود والمساعي الخيرة لـ شيخ الأزهر في ترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش والحوار، وتحقيق التعاون بين الشعوب من مختلف الديانات والثقافات، وبالمكانة الرفيعة التي تبوأها الأزهر الشريف في نشر سماحة الإسلام، وقيمه العظيمة في الاعتدال والتسامح والمحبة.
 

استضافة مملكة البحرين لمؤتمر "الحوار الإسلامي ـ الإسلامي


من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لاستضافة مملكة البحرين لمؤتمر "الحوار الإسلامي ـ الإسلامي"، ولجهود ملك البحرين  في خدمة قضايا الأمة، وتعزيز قيم السلام، والتعايش، والمحبة، والتعاون بين الشعوب، والثقافات المختلفة.

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