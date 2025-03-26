ترامب: يجب أن نحصل على جرينلاند لضمان الأمن الدولي

جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، مطالباته بجرينلاند، مؤكدا أن بلاده بحاجة إليها لضمان الأمن الدولي.

ترامب: يجب أن نحصل على جرينلاند



وقال ترامب لمذيع البودكاست فينس كولينازي: "نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن والسلامة الدوليين. نحتاج إليها. لا بد من أن نحصل عليها".

وأضاف: "أكره أن أعبّر عن ذلك بهذه الطريقة ولكننا سنحتاج الى الحصول عليها".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، يتحدث ترامب علنا عن ضم جرينلاند حتى أنه رفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وتتمتع المنطقة الشاسعة بموقع استراتيجي في القطب الشمالي وهي غنية بالموارد المعدنية.

وبحسب استطلاعات الرأي يؤيد معظم سكان جرينلاند الاستقلال عن الدنمارك، لكنهم لا يؤيدون أن تضمها واشنطن.

وتعتزم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، زيارة جرينلاند، المنطقة الدنماركية ذات الحكم الذاتي، على ما أعلن البيت الأبيض الأحد في بيان.

وستزور فانس جرينلاند من الخميس حتى السبت برفقة ابنها ووفد أمريكي لمعاينة مواقع تاريخية والاطلاع على إرث جرينلاند ومشاهدة السباق الوطني لزلاجات الكلاب، وفق البيان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.