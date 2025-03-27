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رياضة

حدث تاريخي لـ لامين يامال مع برشلونة في مباراة أوساسونا

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

يستعد لامين يامال، جناح فريق برشلونة، لخوض مباراته رقم 90 بقميص الفريق الكتالوني، خلال مواجهة أوساسونا، مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة 27 في الليجا.

كما ستكون المباراة الثالثة التي يغيب فيها كل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والجناح البرازيلي رافينيا عن التشكيل الأساسي، وفقا لإحصائيات شبكة "أوبتا".

وتعد هذه المباراة الأولى هذا الموسم، التي يبدأ فيها يامال، دون وجود أحد من هذا الثنائي في التشكيل الأساسي، حيث سبق أن حدث ذلك مرتين في عام 2023.

وكانت المرة الأولى أمام غرناطة، وهي المباراة التي سجل فيها النجم الإسباني الشاب، بينما جاءت الثانية ضد شاختار الأوكراني، والتي انتهت بفوز برشلونة.

يذكر أن لامين يامال بات أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب هانز فليك، حيث يعتمد عليه الفريق الكتالوني في الجانب الهجومي بشكل متزايد، خاصة مع تطور مستواه.

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