الجمعة 28 مارس 2025
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تحذير من تجاهل ظهور بعض الكدمات على الجسم

كدمات على الجسم،
كدمات على الجسم، فيتو

يمكن أن تظهر الكدمات على الجسم نتيجة التعرض لضربة أو أسباب أخرى. ولكن متى يجب عدم تجاهل ظهور الكدمات على الجسم وطلب استشارة الطبيب؟

كدمات على الجسم لا ينبغي تجاهلها

ومن جانبه ذكر الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إذا ظهرت على الجسم ما لا يقل عن خمس كدمات في نفس الوقت، ويبلغ قطر كل منها سنتيمترا واحدا أو أكثر، فلا يمكن تجاهل هذا. ولكن هذا لا يشمل ظهور مثل هذه الكدمات على الذراعين والساقين.

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أهمها كدمات الجلد، أعراض ومضاعفات النزيف الداخلي الخفيف والشديد

وأوضح  مياسنيكوف،  أنه في 90 بالمئة من الحالات لا يجد الأطباء انتهاكات خطيرة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تشير البقع غير الناتجة عن ضربة إلى وجود مشكلات في تخثر الدم، وأمراض الروماتيزم، وأمراض الكبد والدم، وكذلك تأثير الأدوية والأطعمة.

وأضاف أن الكدمات غير الناتجة عن ضربة، ليست العرض الوحيد لمرض ما. فمثلا، يمكن أن تظهر نتيجة نزيف الأنف المتكرر.

وتابع: يجب أن يفهم الشخص مدى خطورة هذه الكدمات، ويدعو إلى إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد الحالة الصحية العامة للجسم.

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