ناقد فني يكشف مشكلة محمد هنيدي هذا العام وأسباب مسلسلات الـ15 حلقة

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن العام الحالي يشهد العديد من المسلسلات تجاوز الـ30 مسلسلا، والتي تنوعت ما بين الكوميدي والتراجيدي والصعيدي والأكشن وغيرها، والأهم أن الأسلوب يختلف من مسلسل إلى آخر.

ظاهرة مسلسلات الـ 15 حلقة

وأضاف، أن الظاهرة الأبرز هي تقدم المسلسلات الـ15 حلقة على المسلسلات الـ30 حلقة، مشيرًا إلى أننا منذ 2001 وحتى آخر 3 سنوات شهدنا المسلسلات الـ30 حلقة كانت الأساس.

50 % من مسلسلات رمضان 2025 عددها 15 حلقة

وأوضح أنه منذ فترة تم عمل العديد من المسلسلات الـ15 حلقة، والعام الحالي وصل العدد إلى أكثر من 50% من المسلسلات، منوهًا بأننا لا نخترع العجلة لأنه منذ إنشاء التليفزيون عام 1960 كان أصل الدراما هو الدورة البرامجية من 12 إلى 15 حلقة، والمسلسلات 30 حلقة عندما كان هناك مسلسل ديني أو تاريخي أو اجتماعي، مثل مسلسل "محمد رسول الله".

أسباب عودة مسلسلات الـ15 حلقة مرة أخرى

ولفت خلال تصريحات ببرنامج “حوار مصري” الذي يقدمه وليد بريك،، إلى أن عودة مسلسلات الـ15 حلقة مرة أخرى منذ بدء عمل المنصات، وهو ما جعلها "تأكل الجو من الفضائيات"، وهو ما دفع الفضائيات إلى إعادة المسلسلات الـ15 حلقة.

وأضاف، أن المسلسلات 15 حلقة فيها سرعة في الأداء، والقيمة الدرامية عالية، من هنا نجحت المسلسلات الـ15 حلقة أكثر من أي عام، وخلال العامين القادمين 90% من المسلسلات ستكون 15 حلقة.

مسلسل أشغال شقة

وأوضح أن مسلسل ِ'أشغال شقة جدا" والذي عُرض في رمضان الحالي بنى جزءا من نجاحه على نجاح العام الماضي، متابعًا: "أخدوا قماشة حلوة تقدر تعمل مواقف كوميدية، وبدأ العام الحالي بداية قوية والضحك كان جميل جدا، ولو جيت قارنت بين العامين ممكن يكون العام الماضي أقوى بس المسلسل حقق نجاح كبير جدا العام الحالي، لاعتماده على كوميديا الموقف مش الإفية".

وأشار إلى أن هشام ماجد يُفجر المواقف الكوميدية، والمفاجأة في العمل هو الفنان مصطفى غريب، وهو مفاجأة من مفاجآت المسلسل وهو نجم كوميدي على الطريق، والمسلسل هو رقم واحد العام الحالي في الجانب الكوميدي لأن هناك مسلسلات كوميدية أخرى كنا ننتظر منها النجاح.

ناقد فني عن مسلسل "شهادة معاملة أطفال": هنيدي مجاش السنة دي

وأشار إلي أن الفنان محمد هنيدي من أفضل فناني الكوميديا الذين ظهروا في النصف الثاني من التسعينات، وكان صاحب السبق في الموجة الكوميدية في السينما منذ 1996، ولكن في الفترة الأخيرة فقد البوصلة تمامًا، بدليل أن أخر عامين قدم فيلم "مرعي البريمو" وكنا نستبشر خير عودته مع سعيد حامد بعد "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، متابعًا: "الفيلم لم يكن على قدر المستوى".

وأضاف، أن مسلسل "شهادة معاملة أطفال" شهد هنيدي الشخصية له ولم يذهب هو لها، متابعا: "لم نرى هنيدي الجديد، كما أن المسلسل بمخرج ثم اعتذر ليستكمله آخر".

وأشار إلى أن العكس منه هو محمد سعد الذي عاد بفيلم "الدشاش" والذي خرج به من شخصية اللمبي، معقبًا: "كنا ننتظر عودة هنيدي مثل محمد سعد، هنيدي مجاش السنة دي، وهو محتاج يراجع حساباته، لأن العملية صعبة، وليه عامل مسلسل 30 حلقة، كنت خليته 15 حلقة، والأسف هنيدي العام الحالي مُخيب للآمال".

وأوضح أن الفنان أكرم حسني أخذ خطوة للأمام هذا العام بمسلسل "الكابتن"، معقبًا: "عمل شغل حلو قوي".

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