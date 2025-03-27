تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال التصدي لمخالفات البناء على أرض زراعية، أو داخل الحيز العمراني دون الحصول على التراخيص اللازمة، وشدد على الإزالة الفورية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال التصدي لمخالفات البناء...ويشدد على الإزالة الفورية

وأكد أنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والإزالة الفورية، لأي مخالفة أو تعدي بالبناء، والتأكيد على عمل نوبتجيات على مدار الساعة قبل وأثناء وخلال أيام العيد.

تصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وقال أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بعدم الإكتفاء بتحرير المحاضر، وشدد على أهمية الجاهزية من قبل جميع الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري، لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة أو أي محاولات للبناء بالمخالفة، للقوانين المنظمة.

وفي هذا السياق قام اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة طلخا، بمتابعة أعمال إزالة فورية لتعدي على الأرض الزراعية بقرية دميرة، لحالتي بناء على مساحة 300 متر و150متر بعمل سور من البلوك الأبيض والمونة الأسمنتية تحت إشراف رئيس الوحدة راشا الشاذلى وفني الوحدة ومسئول الزراعة ومفتش المنطقة.

وقام المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا، بمتابعة فك شد خشبية لسقف الدور الرابع على مساحة 90 متر بدون ترخيص بقرية طنامل، وفك أعمدة خرسانية لتوسعات منزل بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تابع أعمال إزالة تعدي على الأرض الزراعية في المهد على مساحة 120متر تقريبًا خارج الحيز العمراني بقرية شها التابعة لمركز المنصورة عبارة عن غرائز خشبية مغلفة بسدة من الغاب.

كما تابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمتابعة أعمال إزالة سميل خرساني خلف مقابر قرية دقادوس، ومتابعة أعمال رفع تشوينات أتربة على مساحة 3 قراريط على أرض زراعية لتبويرها بالطريق السريع ببشلا، وإعادة الأرض لطبيعتها وتسليمها للزراعة، بالوحدة المحلية بكوم النور، كما تابع أعمال إيقاف صب أعمدة الدور الثالث العلوي، وفك الشدة الخشبية بدون ترخيص على مساحة 120متر لعدد 12 عمود بعزبة السادات التابعة للوحدة المحلية بميت الفرماوي.





كذلك قام الدكتور ابراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، بمتابعة أعمال إزالة تعدي على الأرض الزراعية بقرية ميت عباد، عبارة عن تعدي بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية، وتمت الإزالة كاملة وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية وقانون البناء ولائحة التنفيذية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وقام اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الامديد، بمتابعة أعمال رفع تشوين من الطوب الأبيض بقرية كفر الأمير للشروع في البناء بدون رخصة، التابعة للوحدة المحلية بالربع بالنوبتجية المسائية.

كما قام المحاسب هاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، بمتابعة فك شدة أعمدة خارج الحيز العمراني، وإزالة سور بدون ترخيص على مساحة 120 متر داخل الحيز، وإزالة أعمدة الدور الأول على مساحة 110 متر خارج الحيز على مبنى تم التصالح على الدور الأرضي بقرية كفر ميت فارس التابعة للوحدة المحلية بميت سويد.

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