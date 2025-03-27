الخميس 27 مارس 2025
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سياسة

دينا عبد الكريم مكسيموس أمينا لشئون المصريين في الخارج بحزب الجبهة الوطنية

دينا عبد الكريم،
دينا عبد الكريم، فيتو

اعتمد د.عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية قرار لجنة اختيار القيادات التي عقدت اجتماعها التاسع بكامل أعضائها اليوم الخميس، وبحضور رئيسها للنظر في اختيار تشكيل بعض الأمانات المركزية ومساعديها بناء على معايير محددة وواضحة ومنها الاطلاع على خبرات وسابقة تاريخ المرشحين وجهودهم خلال الفترة الماضية.

ووافق الجزار على اختيار النائبة د. دينا عبد الكريم صادق مكسيموس لأمانة شئون المصريين بالخارج.
 

قيادات حزب الجبهة الوطنية 

 

وتضم لجنة اختيار القيادات التى يرأسها الجزار كلا من السيد القصير الأمين العام؛ واللواء محمود شعراوى نائب رئيس الحزب والمستشار علاء فؤاد أمين الأمانة الفنية وأحمد رسلان أمين التنظيم.

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