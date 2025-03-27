الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

الأونروا: الجوع يتزايد بغزة وخطر انتشار الأمراض يلوح بالأفق

أهالي غزة، فيتو
أهالي غزة، فيتو

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الخميس: لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع.

الأونروا تحذر من انتشار الجوع في غزة

وأضاف فيليب لازاريني: هذه أطول فترة ظل فيها قطاع غزة بدون أي إمدادات منذ بدء الحرب.

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وتابع: الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم والمرضى بلا دواء في غزة، والجوع يتزايد في غزة بينما يلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض ويستمر القصف الإسرائيلي.

الأونروا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة 

واستطرد: أن أكثر من 140 ألف شخص في غزة اضطروا إلى النزوح بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل.

وطالب فيليب لازاريني بإطلاق سراح جميع الرهائن ووقف القصف واستئناف وقف إطلاق النار في غزة.

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الأونروا غزة إسرائيل

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