الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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حوادث

تجديد حبس متهم في إحياء أولتراس أهلاوى

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس متهم ١٥ يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه في قضية إحياء أولتراس أهلاوى. 

ويواجه المتهم محمد. أ في القضية اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وإحياء رابطة مشجعي النادي الأهلي المعروفة باسم (ألتراس أهلاوي) والدعوة للمشاركة في أنشطة محظورة”.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من مشجعي النادي الأهلي عقب أحداث شغب عقب مباراة كرة القدم التي جمعت بين الناديين الأهلي والرجاء في استاد القاهرة والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.

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أعمال عنف جماعة الإخوان الإرهابية

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

 

عقوبة نشر أخبار كاذبة

من جانبه قال الخبير القانوني محمد ميزار، إن القانون يجرم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات ويعتبرها جريمة يعاقب عليها، وحددت المادة 188 من القانون العقوبات العقوبة وهى الحبس والغرامة التي تصل إلى 20 ألف جنيه.

 

وأضاف "ميزار" أنه نصت مواد قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أوأوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وتابع: كما نصت المادة 102 مكرر على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

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نيابة أمن الدولة العليا أولتراس أهلاوى نشر أخبار كاذبة النادي الأهلي

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