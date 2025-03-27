غالي وحازم ومتعب أبرزهم، «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب بالحزب من ١٤ عضوا.

أعضاء أمانة الشباب

وجاء من بينهم؛ النواب حازم إمام؛ وحسام غالي؛ وكابتن عماد متعب؛ وحسام محمد فوزي؛ ومهندس هاني محمد سعد؛ ومها أبو الوفا وطارق أبو العينين؛ ومحمد طارق طلعت؛ ومحمود مرشدي؛ ومهندس محمد عصام؛ مهندس رامز نادر؛ وعمر خالد ضياء الدين؛ ود. شادي سامي؛ ود. محمد وفائي

أمين الشباب بحزب الجبهة



جدير بالذكر أنه تم من قبل اختيار المستشار محمد عمران أمينًا للشباب، ود. أحمد النبوى ود أحمد القصير أمينين مساعدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.