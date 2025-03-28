اعتداءات جنسية وعنصرية واتهامات للحكام.. 10 أزمات كبرى تضرب الكرة الإسبانية هذا الموسم.. وريال مدريد البطل الأكبر للأحداث

تشهد كرة القدم الإسبانية أحد أكثر مواسمها إثارة للجدل، ليس بسبب المنافسة داخل الملعب فقط، بل بسبب الأزمات التي امتدت إلى المحاكم والتحكيم والسلوكيات المثيرة للجدل، مع اقتراب نهاية الدوري الإسباني.

ويتبقي 10 جولات على نهاية الليجا، ونصف نهائي كأس الملك، ومع ذلك يتواصل الجدل حول قرارات الحكام والقضايا القانونية والتوترات بين الأندية واللاعبين، مما جعل هذا الموسم واحدا من الأكثر اضطرابا في تاريخ الكرة الإسبانية.

ونرصد أبرز 10 أزمات في الكرة الإسبانية هذا الموسم:

لمسة جوليان ألفاريز المزدوجة

شهدت مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في المسابقات الأوروبية واحدة من أغرب اللقطات التحكيمية، بعدما ألغى الحكم مارسينياك هدفا للأرجنتيني جوليان ألفاريز في ركلات الترجيح، بدعوى أن اللاعب لمس الكرة بكلتا قدميه أثناء التسديد، وهو قرار أثار جدلا واسعا.

قضية روبياليس وقُبلة بالغصب

تصدرت المحاكم الإسبانية قضية لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي وُجهت إليه تهم الاعتداء الجنسي والإكراه ضد اللاعبة جينيفر هيرموسو نجمة فريق برشلونة لكرة القدم للسيدات ومنتخب إسبانيا.

المحكمة أدانته بالتهمة الأولى، لكنها برَّأته من الثانية، ما زاد من تعقيد المشهد الرياضي في إسبانيا.

جدل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

أثارت مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس الملك ضجة كبيرة بعدما رفض الحكم مونيرا مونتيرو احتساب ركلة جزاء لصالح سيلتا ضد الحارس لونين.

القرار لم يتوقف عند ذلك، حيث استمر اللعب، وسجل مبابي هدف التقدم للريال، مما أدى إلى احتجاجات واسعة من الفريق الجاليثي.

تصريحات دييجو سيميوني النارية

دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، لم يُفوت الفرصة للتعليق على الجدل التحكيمي، حيث قال بعد مباراة ريال مدريد وسيلتا: "لم أشاهد المباراة، لكنني سمعت أن هناك جدلا كما هو الحال منذ 100 عام.. لا أعلم لماذا تستغربون!"، في إشارة إلى توترات دائمة حول قرارات الحكام.

رد ريال مدريد على سيميوني

تصريحات سيميوني لم تمر مرور الكرام، حيث رد داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، قائلًا إن المدرب الأرجنتيني: "لم يتجاوز بعد خسارته لنهائيي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد".

أما المدرب كارلو أنشيلوتي فعلّق بأن "الأمر قد يكون جرحا لم يلتئم بعد".

كوب بلاستيكي يوقف مباراة

شهدت مباراة إسبانيول وفياريال حادثة غير رياضية، عندما أُلقي كوب بلاستيكي من المدرجات ليصيب الحكم كينتيرو جونزاليس.

وجاءت العقوبة بغرامة مالية قدرها 3,000 يورو مع تهديد بإغلاق جزئي للملعب.

الحكم سوتو جرادو والاتهام بالمحاباة

منذ الجولة الأولى للدوري الإسباني، كانت التحكيم محل انتقادات حادة.

ففي مباراة مايوركا وريال مدريد (1-1)، شكا النادي الملكي من تحيز الحكم سوتو جرادو، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالحه وتجاهله دهس مافيو لفينيسيوس، والطرد الذي تعرض له فيرلان ميندي.

أزمة رافا مير والاعتداء الجنسي

خارج المستطيل الأخضر، تفجرت أزمة قانونية بعد اعتقال مهاجم فالنسيا، رافا مير، المُعار من إشبيلية، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين، مما فتح ملفا قضائيا جديدا في كرة القدم الإسبانية.

فينيسيوس يهاجم العنصرية

أثار فينيسيوس جونيور الجدل مجددا عندما تحدث عن العنصرية في الملاعب الإسبانية، محذرًا: "إذا لم يتغير الوضع قبل عام 2030، فإنه يجب البحث عن مكان آخر لاستضافة كأس العالم"، ما دفع الاتحاد الإسباني للرد نافيًا مزاعمه.

ديربي مدريد يتوقف بسبب الشغب

لم يكن ديربي مدريد بين أتلتيكو وريال مدريد مجرد مباراة عادية، حيث توقف اللقاء لمدة 20 دقيقة بسبب إلقاء الجماهير المتطرفة مقذوفات على مرمى كورتوا.

وبعد استئناف اللعب، قرر الاتحاد الإسباني فرض غرامة 3,000 يورو، وإغلاق جزئي لأحد مدرجات ملعب ميتروبوليتانو.

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