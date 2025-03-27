الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود الجديدة بعد عيد الفطر

يتابع ملايين المصريين أسعار المواد البترولية، حيث تصدرت أسعار المواد البترولية محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المحتمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر أن تواجه مصر زيادة متوقعة في أسعار الوقود، وخاصة بعد إعلان الحكومة خطة رفع الدعم عن المواد البترولية في موعد أقصاه نهاية عام 2025، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تخوف من زيادة السلع الغذائية والمواصلات

كما تتخوف شريحة كبيرة من المصريين من ارتفاع مفاجئ لأسعار المواد البترولية وذلك بسبب تأثيرها المباشر على العديد من السلع الغذائية وخاصة بعد انتشار قائمة غير رسمية لأسعار الوقود وقيمة الزيادة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أسعار جديدة متوقعة للوقود وهي كالآتي:

السولار من ١٣.٧٥ إلى ١٨ جنيها

بنزين ٨٠ من ١٣.٥٠ إلى ٢٠ جنيها

بنزين ٩٢ من ١٥.٢٥ إلى ٢٢ جنيها

بنزين ٩٥ من ١٧ إلى ٢٤ جنيها



سيناريوهات لجنة التسعير التلقائي الأسبوع القادم

وأكد مصدر بوزارة البترول {لفيتو} أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الأسبوع وربما في إجازة عيد الفطر وتتم مراجعة أسعار البنزين والسولار والغاز للأشهر الثلاثة المقبلة، وفقًا لآلية التسعير التي تربط الأسعار المحلية بتغيرات السوق العالمية وسعر صرف الدولار.

وأشار إن آخر انعقاد للجنة كان في شهر أكتوبر الماضي، وأضافت اللجنة في قرارها الانعقاد بعد 6 شهور في وقتها وفي الاسبوع الثاني من الشهر المقبل تكون انتهت فترة الست شهور التي حددتها اللجنة.

وكانت اللجنة منذ إنشائها، تعقد اجتماعاتها الدورية كل ثلاثة أشهر، وتُصدر قراراتها بشأن تعديل أو تثبيت الأسعار بناءً على المعطيات الاقتصادية.



وأضاف أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتطلب رفع الدعم عن أغلبية المواد البترولية. وتراعي الحكومه بعض المنتجات البترولية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطن ومنها السولار.

وأضاف أن رفع الدعم عن السولار سيتسبب في موجة كبيرة من التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق.

واضاف: إنه من المحتمل أن تقوم اللجنة برفع اسعار البنزين بكامل مشتقاته وتبقي علي سعر السولار والغاز الطبيعي للمنازل.



وفي ذات السياق اضاف ان اللجنة تقوم بتحديد اسعار الوقود وفقا لأسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه زيادات جديدة.

وأما بالنسبة لتوقعات تثبيت الأسعار أشار إلى أنه من الصعب إبقاء اللجنة على الأسعار الأخيرة في ظل إعلان الحكومة عن الجدول الزمني لرفع الدعم في موعد أقصاه العام الحالي متوقعا زيادة كبيرة في قرار اللجنة القادم من قبل اللجنه المعنية.



اسعار الوقود وفق آخر تسعير

وفقًا لآخر تحديث صادر عن اللجنة في أكتوبر 2024، فإن أسعار المنتجات البترولية المعمول بها حاليًا هي:

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر

السولار: 13.50 جنيهًا للتر

غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه/م³

طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه

أبرز قرارات اللجنة الأخيرة

في أكتوبر 2024، قررت اللجنة رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 7% و17%. وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة قررت تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر للحد من الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

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