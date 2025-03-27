الخميس 27 مارس 2025
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رياضة

نبأ سار لأرسنال قبل مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أرسنال
أرسنال

كشفت تقارير صحفية أن ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، تلقى نبأ سارا قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

ويستأنف الجانرز الموسم بعد فترة التوقف الدولي، بمباراتين أمام فولهام وإيفرتون بالبريميرليج، قبل مواجهة الميرينجي يوم 8 أبريل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن بوكايو ساكا جناح ونجم آرسنال، عاد أخيرا للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة بقية زملائه.

ويغيب ساكا عن المشاركة منذ 3 أشهر بسبب إصابة في أوتار الركبة، لكنه عاد للتدريبات ويمنح الجانرز دفعة معنوية كبيرة قبل الصدام المرتقبة أمام الريال.

وكان أرتيتا قد قال قبل فترة التوقف الدولي، إن ساكا يقترب بالفعل من العودة للتدريبات قبل استئناف المباريات، وقد تأكدت هذه التوقعات الإيجابية اليوم الخميس، بعدما شارك في التدريبات الجماعية.

من جهته، نشر جناح آرسنال صورة له بملعب التدريبات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب: "مرحبا مجددا"، في تأكيد على عودته لأرض الملعب. 

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