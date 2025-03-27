الخميس 27 مارس 2025
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إجراءات مشددة لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال إجازة العيد بالجيزة

المهندس عادل النجار،
المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مدى جاهزية مرفق الكهرباء لضمان تقديم خدمات مستقرة وآمنة للمواطنين خلال فترة العيد. 

وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار الخدمات الحيوية والتأكد من جاهزية المرافق بشكل كامل، مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.

تنسيق مشترك بين غرف عمليات الكهرباء ومركز السيطرة بالمحافظة

وأوضح محافظ الجيزة أن هناك تنسيقًا دائمًا بين غرف عمليات الكهرباء ومركز السيطرة بالمحافظة لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات المختلفة والتعامل الفوري مع أي أعطال قد تطرأ خلال العيد.

إجراءات احترازية لضمان السلامة العامة واستمرارية الخدمة

وفي إطار الاستعدادات التي اتخذتها شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تم تنفيذ عدة إجراءات احترازية لضمان أمان واستقرار الشبكة الكهربائية، أبرزها:

إحكام غلق الأكشاك والصناديق والكفريهات الكهربائية لتجنب أي حوادث.

تغطية الكابلات المكشوفة لحماية المواطنين والحفاظ على السلامة العامة.

سرعة الاستجابة لبلاغات الأعطال من خلال فرق صيانة تعمل على مدار 24 ساعة.

تحسين جودة الخدمة من خلال حسن معاملة المشتركين والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.


توفير ماكينات طوارئ ومولدات احتياطية لمواجهة الأعطال

وكجزء من الخطة الاستباقية لمواجهة أي أعطال طارئة، تم اتخاذ الإجراءات التالية:

توزيع ماكينات طوارئ قريبة من مراكز الأحمال لضمان سرعة التدخل عند الحاجة.

توفير مولدات احتياطية في كل شبكة لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

تعزيز ورديات إعادة التيار الكهربائي بفرق دعم إضافية من فرق الصيانة العاجلة.


خطة متكاملة للصيانة ونقاط الطوارئ في جميع الشبكات

وأكد التقرير المعروض على محافظ الجيزة أنه تم توفير جميع المعدات والمهمات المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة بشكل مستمر، بالإضافة إلى نشر نقاط طوارئ متقدمة داخل كل شبكة لضمان سرعة التعامل مع أي مشكلة، وتشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة الوضع على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع غرف العمليات في الأحياء لضمان سرعة التعامل مع البلاغات وحل المشكلات فورًا.


تأمين استقرار التيار الكهربائي خلال العيد على رأس أولويات الجيزة

وأكد المهندس عادل النجار أن توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك يأتي على رأس أولويات العمل في المحافظة، مشددًا على أهمية استمرار الجهود الرقابية والميدانية لضمان تقديم خدمة كهربائية مستقرة وفعالة طوال فترة العيد.

 

 

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