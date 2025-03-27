إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي جديد في أوسيم

في هدية العيد لأهالي أوسيم، أطلق المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، التشغيل التجريبي لمشروع خط الصرف الصحي الجديد بقطر 1200 مم وبطول 2.5 كم بمركز ومدينة أوسيم، وذلك لحل مشكلة الطفوحات المزمنة التي تعاني منها مناطق بشتيل، المتربة، الحفرية، المصفي، مسجد عبد الرحمن، والمدينة المنورة.

تحسين البنية التحتية لمناطق أوسيم

وأكد محافظ الجيزة أن المشروع الجديد يعد نقلة نوعية في خدمات الصرف الصحي، حيث يعمل على استيعاب كافة التصرفات الصادرة عن المناطق المخدومة بالصرف الصحي، وذلك بعد أن أصبحت الشبكة القديمة غير قادرة على تحمل الزيادة السكانية والتوسع العمراني العشوائي، ومن خلال المشروع، سيتم نقل التصرفات إلى محطة رفع بولاق الحلزونية، مما يساهم في تخفيف الضغط على محطة رفع بشتيل وتحسين كفاءة المنظومة.

تسريع وتيرة الأعمال بعد تعثر لسنوات

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع كان متوقفًا منذ سنوات، ولكن تم إعادة العمل به وتسريع وتيرة التنفيذ نظرًا لأهميته الكبيرة في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع سيتم استكمالها قريبًا، بهدف تغطية الشوارع المخدومة، وتقديم خدمة صرف صحي دائمة ومطابقة للمواصفات الهندسية، بالإضافة إلى إدراج هذه الشوارع في خطط الرصف والتطوير المستقبلية.

توجيهات المحافظ لدعم المشروع

ووجه محافظ الجيزة كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم الدعم الكامل للإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية، مشددًا على أهمية الارتقاء بالبنية التحتية لخدمة المواطنين.

كما ثمن المحافظ التعاون المستمر مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والذي كان له دور كبير في إنجاز العديد من المشروعات الحيوية بالمحافظة.

الصرف الصحي على رأس أولويات محافظة الجيزة

وأكد المهندس عادل النجار أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يأتي في صدارة أولويات المحافظة، مشيرًا إلى العمل على وضع رؤى مستقبلية بالتعاون مع الجهات المختصة لحل مشكلات ضعف ضغط المياه في المناطق الساخنة، وتوفير الصرف الصحي في كافة المناطق غير المخدومة.

قيادات الجيزة ترافق المحافظ خلال الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة كل من إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، أيمن عتريس، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، رمضان عمارة، رئيس حي المنيرة، محمود حسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، محمد عبد العظيم، مسؤول الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، حازم لاشين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

ويعد تشغيل خط الصرف الصحي الجديد في أوسيم خطوة مهمة نحو تحسين البنية التحتية ومعالجة مشاكل الطفوحات المزمنة، ما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار خطة محافظة الجيزة لتطوير شبكات الصرف الصحي وضمان وصول الخدمات لكافة المناطق.

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