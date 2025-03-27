الاستماع لأقوال شهود العيان في اندلاع مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 3 أشخاص بجروح متفرقة في الجسم، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وأفاد شهود العيان أن مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب لهو الأطفال، مما أدى إلى تعدي الطرف الثانى على الطرف الأول وإصابة 3 عمال بجروح بالرأس والجسم من سلاح أبيض.

القبض على الطرفين بالجيزة



وتلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من المقدم مصطفى المهدى رئيس مباحث أبوالنمرس يفيد فيه بنشوب مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال، مما أدى إلى تعدي الطرف الثانى على الطرف الأول وإصابة 3 عمال بجروح بالرأس والجسم من سلاح أبيض.



وتمكن المقدم مصطفى المهدى رئيس المباحث والقوة المرافقة له من القبض على الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.