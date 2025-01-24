الجمعة 24 يناير 2025
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أخبار مصر

بيان عاجل من المرشدين السياحيين بشأن شراء تذاكر دخول المتاحف الأثرية

الأهرامات
الأهرامات
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 طالبت نقابة المرشدين السياحيين أعضاءها بالتوقف تماما وفورا عن شراء أو الحصول على أية تذاكر لمختلف المزارات الأثرية والسياحية إلا من مصادرها الرسمية وهو شباك تذاكر المنطقة.

 

شراء تذاكر دخول المواقع الأثرية

 وأكدت النقابة على ضرورة شراء التذاكر المجمعة وعليها اسم شركة السياحة المستجلبة للفوج السياحي أو مواقع الأونلاين الرسمية التابعة لـ وزارة السياحة والآثار أوالمتاحف المتعددة وعن طريق الدفع الإلكتروني والاحتفاظ بالايصال.


وشددت النقابة على ضرورة الامتناع تماما عن اللجوء لوسيط أو أي مجهول يعرض خدماته على جروبات الواتس أب مجهولة المصدر أو داخل المزار نفسه، وعلى الجميع اعتبار جروبات الواتس أب والفيس بوك التي قد تحمل اسم المرشدين السياحيين عدا ما يخص النقابة العامة أوالنقابات الفرعية رسميا، تجمعات مخترقة من مجهولي الهوية ولا تعبر عن المرشدين السياحيين.

 

تعرض أعضاء نقابة المرشدين السياحيين لمحاولات نصب

وأوضحت النقابة أن عددا من أعضائها تعرض للعديد من الأزمات الخطيرة ومحاولات نصب واختراق لمنظومة الربط والدفع الإلكتروني في المزارات السياحية بسبب تلك المصادر الغير موثقة، كما طالبت بالإللاغ فورا عن أية شركة تمتنع عن شراء وتقديم تذاكر الزيارات للمرشد السياحي المرافق للمجموعة عن طريق مكاتبها أو مناديبها المعتمدين.

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